AXIS präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

AXIS hat am 05.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 37.43 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 29.18 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 2.39 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2.03 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch