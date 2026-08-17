Axis Consulting verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Axis Consulting stellte am 14.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 41.06 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 14.04 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 90.06 Prozent auf 2.83 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1.49 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 57.92 JPY beziffert, während im Vorjahr 64.12 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite standen 8.29 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 5.27 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch