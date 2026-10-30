Axis Capital: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Axis Capital hat am 28.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2.77 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 3.79 USD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite standen 1.82 Milliarden USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.67 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch