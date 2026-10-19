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19.10.2026 06:37:00
Axis Bank stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Axis Bank hat am 17.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.
Das EPS lag bei 24.76 INR. Im letzten Jahr hatte Axis Bank einen Gewinn von 17.82 INR je Aktie eingefahren.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Axis Bank in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14.85 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 456.74 Milliarden INR im Vergleich zu 397.70 Milliarden INR im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.ch
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