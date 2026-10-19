Axis Bank: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Axis Bank lud am 17.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1.30 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1.02 USD je Aktie in den Büchern standen.

Umsatzseitig wurden 4.78 Milliarden USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Axis Bank 4.56 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch