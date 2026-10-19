Axis Bank präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Axis Bank hat sich am 17.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1.30 USD. Im Vorjahresviertel hatte Axis Bank 1.02 USD je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 4.90 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 4.78 Milliarden USD, während im Vorjahreszeitraum 4.56 Milliarden USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch