Axiom Space prépare le tout premier vol spatial habité entièrement privé vers la Station spatiale internationale

HOUSTON, 5 mars 2020 /CNW/ - Axiom Space annonce aujourd'hui qu'il prépare le premier vol spatial habité entièrement privé de l'histoire vers la Station spatiale internationale.

Axiom a signé un contrat avec SpaceX pour un vol avec le véhicule spatial Crew Dragon qui transportera un commandant formé professionnellement par Axiom aux côtés de trois astronautes privés vers et depuis la Station spatiale internationale. La mission, qui est prévue avec un lancement aussi tôt que la deuxième moitié de 2021, va permettre à l'équipage de séjourner à bord de la SSI et d'expérimenter huit jours de microgravité au minimum et des panoramas de la Terre qu'on ne peut apprécier pleinement qu'à bord de la grande et vénérable station.

« Ce vol historique marquera un moment décisif dans la marche vers l'accès universel et routinier à l'espace », a déclaré le PDG d'Axiom Michael Suffredini. « Ce ne sera seulement que la première de nombreuses missions vers la SSI avec un équipage complet et géré par Axiom Space -- une première pour une entité commerciale. Fournir le transport marque un progrès décisif vers ce but et nous sommes ravis de travailler avec SpaceX dans cette entreprise. »

C'est la première « mission précurseur » proposée par Axiom vers la SSI envisagée selon les accords du Space Act Agreement (SAA) de 2016 avec la NASA. Les discussions avec la NASA sont en cours afin d'établir des ententes préférentielles additionnelles pour les missions avec des astronautes privés vers la SSI.

Axiom prévoit offrir des vols vers la SSI pour des astronautes professionnels et privés à un rythme jusqu'à deux lancements par année afin de s'ajuster avec les opportunités de vols tels qu'ils sont mis à disposition par la NASA, tout en construisant simultanément sa propre station spatiale privée.

« Depuis 2012, SpaceX a acheminé du fret à la Station spatiale internationale en partenariat avec la NASA et plus tard dans l'année, nous allons transporter des astronautes de la NASA pour la première fois », a déclaré Gwynne Shotwell, président et chef de la direction de SpaceX. « Maintenant, grâce à Axiom et leur soutien de la NASA, des missions habitées privées vont avoir un accès sans précédent à la station spatiale, promouvant la commercialisation de l'espace et permettant d'inaugurer une nouvelle ère de l'exploration humaine. »

Avec la vaste expérience de son équipe, Axiom agit comme un atelier tout-en-un supervisant tous les éléments de ses missions. En plus du contrat passé avec SpaceX pour un vaisseau Crew Dragon pour transporter son équipage vers la SSI, le service clé en main d'Axiom pour la mission -- deux jours en transit et au moins huit jours à bord de la SSI -- incluant la formation, la planification de la mission, la conception du matériel informatique, le système de survie, le soutien médical, les provisions pour l'équipage, les certifications pour le matériel informatique et la sécurité, les opérations en orbite et la gestion d'ensemble de la mission.

La NASA a récemment sélectionné la proposition d'Axiom d'amarrer ses modules de station spatiale à la SSI à partir de la deuxième moitié de 2024, créant à terme un « nouveau Segment Axiom » qui va accroître le volume utile et habitable de la station. Lorsque la SSI atteindra sa date de mise à la retraite, le complexe Axiom va se séparer et fonctionnera comme une station spatiale commerciale autonome.

En desservant le marché pour un accès immédiat à l'espace en construisant une future plateforme pour une base mondiale d'utilisateurs, Axiom est à la fine pointe dans le développement et l'occupation de la zone de l'orbite terrestre basse aujourd'hui et demain.

