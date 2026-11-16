Axiom Intelligence Acquisition A stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Axiom Intelligence Acquisition A hat am 13.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS lag bei 0.07 USD. Im letzten Jahr hatte Axiom Intelligence Acquisition A einen Gewinn von 0.090 USD je Aktie eingefahren.

Redaktion finanzen.ch