Reviv3 Procare Aktie 132211378 / US76151R2067
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
08.01.2026 16:48:47
AXIL Brands Inc. Q2 Profit Climbs
(RTTNews) - AXIL Brands Inc. (AXIL) released earnings for its second quarter that Increased, from last year
The company's earnings totaled $0.704 million, or $0.09 per share. This compares with $0.633 million, or $0.08 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 5.2% to $8.13 million from $7.73 million last year.
AXIL Brands Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $0.704 Mln. vs. $0.633 Mln. last year. -EPS: $0.09 vs. $0.08 last year. -Revenue: $8.13 Mln vs. $7.73 Mln last year.
Nachrichten zu Reviv3 Procare Co Registered Shs
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Reviv3 Procare Co Registered Shs
3 neue Aktien BX Musterportfolio: Lam Research, Safran SA & HSBC Holdings mit François Bloch
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt – heute mit dem monatlichen Rebalancing:
NEU✅ Lam Research
NEU✅ Safran SA
NEU✅ HSBC Holdings
inklusive Rebalancing:
❌ Quanta Services Inc
❌ AENA
❌ Trane Technologies
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX stabil -- Dow fester -- Asiens Börsen am Donnerstag letztlich in Rot
Am heimischen sowie am deutschen Aktienmarkt geht es nur seitwärts. Der Dow legt am Donnerstag etwas zu. An den Märkten in Fernost ging es abwärts.