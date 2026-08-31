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31.08.2026 06:37:00
Axiata Group Bhd: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Axiata Group Bhd lud am 28.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0.01 MYR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0.030 MYR je Aktie generiert.
Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 3.24 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 2.97 Milliarden MYR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 2.87 Milliarden MYR.
Redaktion finanzen.ch
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