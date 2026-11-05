Axial Retailing: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Axial Retailing hat am 04.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 29.90 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 24.10 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 77.27 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 2.38 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Axial Retailing einen Umsatz von 75.47 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.ch