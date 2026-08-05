|
05.08.2026 06:37:00
Axial Retailing: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Axial Retailing äusserte sich am 04.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 19.45 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 21.62 JPY erwirtschaftet worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 72.73 Milliarden JPY – ein Plus von 2.08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Axial Retailing 71.24 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: BB Biotech: Comeback nimmt Fahrt auf
Der heimische Biotech-Investor überzeugt nicht nur mit starken Quartalszahlen: Auch schlägt das Portfolio den Branchenindex deutlich, während die Aktie dem inneren Wert noch hinterherhinkt. Genau darin liegt weiteres Kurspotenzial.Weiterlesen!
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI legt zu -- DAX mit neuem Rekord -- US-Börsen stärker -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich am Freitag auf grünem Terrain. Der deutsche Leitindex erklimmt neue Höchststände. Die US-Börsen verbuchen Gewinne. Die Börsen in Fernost tendierten zum Wochenschluss überwiegend im Plus.