Axial Retailing: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Axial Retailing äusserte sich am 04.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 19.45 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 21.62 JPY erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 72.73 Milliarden JPY – ein Plus von 2.08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Axial Retailing 71.24 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch