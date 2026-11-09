AXELL öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

AXELL hat am 06.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 38.78 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 25.59 JPY erwirtschaftet worden.

Der Umsatz lag bei 4.96 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 37.47 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 3.61 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch