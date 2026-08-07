AXELL: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

AXELL hat am 05.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 50.76 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte AXELL ein EPS von 53.45 JPY je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz wurden 4.68 Milliarden JPY gegenüber 4.03 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch