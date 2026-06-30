IMI Aktie 23469622 / GB00BGLP8L22
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
30.06.2026 11:39:36
Axel Springer schliesst 'Telegraph'-Übernahme ab
BERLIN/LONDON (awp international) - Der Medienkonzern Axel Springer schliesst die Übernahme der traditionsreichen britischen Zeitung "Telegraph" ab. Der Abschluss der Transaktion erfolge nach allen erforderlichen regulatorischen Genehmigungen im Vereinigten Königreich, Irland und Österreich, teilte der Konzern mit. "Damit ist die Zukunft eines der renommiertesten Medienunternehmen Grossbritanniens gesichert."
Springer zahlt dem bisherigen Eigentümer RedBird IMI für die Telegraph Media Group eine Summe von 575 Millionen britischen Pfund (661 Mio. Euro), wie der Berliner Konzern zuvor mitgeteilt hatte. Der "Telegraph" ist eine der ältesten Zeitungen Grossbritanniens.
Blick auf den internationalen Markt
Axel Springer will nach eigenem Bekunden die Expansion der "Telegraph"-Gruppe in den US-Markt vorantreiben und dabei auch seine Marken "Politico" und "Business Insider" nutzen. Seit längerem wird dem Konzern nachgesagt, auf der Suche nach Zukäufen zu sein, um das Geschäft auszubauen. Das deutsche Medienhaus kommt mit dem Kauf dem eigentlich geplanten Verkauf an den Eigentümer der "Daily Mail ", Jonathan Harmsworth, zuvor, wie die "Financial Times" zuvor berichtet hatte./svv/DP/nas
Trading Signals: Nike: In der Abseitsfalle
Kommende Woche präsentiert der weltgrösste Sportartikelkonzern Quartals- und Jahreszahlen. Zwar sprechen die Erfolge der von Nike an der Fussball-WM ausgestatteten Mannschaften dafür, dass der Branchenriese optimistische Töne anschlägt. Der Dow Jones Titel droht dennoch nach unten auszubrechen.Weiterlesen!
Nachrichten zu IMI PLC
|
10:02
|FTSE 100-Papier IMI-Aktie: So viel hätte eine Investition in IMI von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
23.06.26
|FTSE 100-Wert IMI-Aktie: So viel hätte eine Investition in IMI von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.ch)
|
18.06.26
|Handel in London: FTSE 100 beendet die Sitzung mit Verlusten (finanzen.ch)
|
18.06.26
|Schwacher Handel: FTSE 100 fällt nachmittags zurück (finanzen.ch)
|
16.06.26
|FTSE 100-Papier IMI-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in IMI von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
10.06.26
|Mittwochshandel in London: FTSE 100 zum Start des Mittwochshandels auf grünem Terrain (finanzen.ch)
|
09.06.26
|FTSE 100-Wert IMI-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in IMI von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
02.06.26
|FTSE 100-Titel IMI-Aktie: So viel Gewinn hätte ein IMI-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.ch)