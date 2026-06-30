Axel Springer schliesst 'Telegraph'-Übernahme ab

BERLIN/LONDON (awp international) - Der Medienkonzern Axel Springer schliesst die Übernahme der traditionsreichen britischen Zeitung "Telegraph" ab. Der Abschluss der Transaktion erfolge nach allen erforderlichen regulatorischen Genehmigungen im Vereinigten Königreich, Irland und Österreich, teilte der Konzern mit. "Damit ist die Zukunft eines der renommiertesten Medienunternehmen Grossbritanniens gesichert."

Springer zahlt dem bisherigen Eigentümer RedBird IMI für die Telegraph Media Group eine Summe von 575 Millionen britischen Pfund (661 Mio. Euro), wie der Berliner Konzern zuvor mitgeteilt hatte. Der "Telegraph" ist eine der ältesten Zeitungen Grossbritanniens.

Blick auf den internationalen Markt

Axel Springer will nach eigenem Bekunden die Expansion der "Telegraph"-Gruppe in den US-Markt vorantreiben und dabei auch seine Marken "Politico" und "Business Insider" nutzen. Seit längerem wird dem Konzern nachgesagt, auf der Suche nach Zukäufen zu sein, um das Geschäft auszubauen. Das deutsche Medienhaus kommt mit dem Kauf dem eigentlich geplanten Verkauf an den Eigentümer der "Daily Mail ", Jonathan Harmsworth, zuvor, wie die "Financial Times" zuvor berichtet hatte./svv/DP/nas