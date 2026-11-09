Axel Springer Freedom Foundation verleiht Award for Courage an Rahile Dawut

Die Axel Springer Freedom Foundation hat die uigurische Wissenschaftlerin Dr. Rahile Dawut mit dem Award for Courage ausgezeichnet. Mit dem Preis werden seit 2022 jährlich Persönlichkeiten geehrt, die sich in besonderem Masse und oft unter Einsatz ihrer eigenen Sicherheit für Demokratie und Freiheit in ihren Heimatländern einsetzen.

Rahile Dawut ist eine international renommierte uigurische Ethnologin und Expertin für uigurische Folklore. Sie verschwand 2017 und wurde 2018 in einem geheimen Verfahren wegen des Vorwurfs des Separatismus und der Gefährdung der Staatssicherheit zu lebenslanger Haft verurteilt. Ihre Berufung wurde abgewiesen, ihr Aufenthaltsort ist bis heute nicht öffentlich bekannt. Die Inhaftierung steht beispielhaft für die Repression gegen uigurische Intellektuelle und die Einschränkung kultureller Ausdrucksfreiheit in China.

Antje Schippmann, Geschäftsführerin der Axel Springer Freedom Foundation: „Rahile Dawut wurde für ihre Forschung zu lebenslanger Haft verurteilt. Sie ist eine von rund einer Million Uiguren, die das chinesische Regime systematisch in Lagern und Gefängnissen verschwinden lässt. Zwangsarbeit, Zwangssterilisationen und Umerziehung prägen diese Verfolgung seit fast zehn Jahren. Mit dem Award for Courage ehren wir Rahile Dawuts Mut, fordern ihre Freilassung und lenken den Blick auf einen Völkermord, der in unserer Gegenwart geschieht und viel zu wenig Aufmerksamkeit bekommt.“

Die Preisverleihung fand am 9. November 2026 im Deutschen Bundestag im Rahmen des Freedom and Security Women Summits statt. Die Laudatio auf Rahile Dawut hielt die Bundesbeauftragte für die Opfer der SED-Diktatur, Evelyn Zupke: „Der chinesische Staat ist der Meinung, dass Forschung zu uigurischer Kultur eine Gefahr für die staatliche Sicherheit sei. Was für ein Armutszeugnis! Es ist offensichtlich: Rahile Dawut ist aus politischen Gründen in Haft. Weil sie stolze Uigurin ist. Ein Staat kann Menschen wegsperren. Aber er kann nicht die Sehnsucht nach Freiheit einsperren. China kann nicht die Sehnsucht der Uiguren nach Freiheit, nach Selbstbestimmung, nach Würde unterdrücken.“

Rushan Abbas, Gründerin der „Campaign for Uyghurs“ und Vorsitzende des Beirats der Axel Springer Freedom Foundation, nahm den Award stellvertretend entgegen und verlas einen Brief von Dawuts Tochter, Akida Pulat: „Meine Mutter, Rahile Dawut hat ihr Leben der Bewahrung der uigurischen Kultur, Geschichte und Identität gewidmet und wurde dafür zu lebenslanger Haft verurteilt. Mut bedeutet nicht, keine Angst zu haben, sondern sich zu weigern, zuzulassen, dass Angst die Wahrheit auslöscht. Sie mögen meiner Mutter die Freiheit genommen haben, aber sie werden ihr niemals ihr Vermächtnis nehmen oder meine Entschlossenheit brechen, meine Stimme zu erheben, bis meine Mutter frei ist.“

Der Preis ist mit 50.000 Euro dotiert und wird von der Postcode Lotterie gestiftet. Zu den früheren Preisträgern zählen unter anderem der inhaftierte Bürgermeister von Istanbul, Ekrem İmamoğlu, seine Ehefrau, Politikerin und Menschenrechtlerin Dilek İmamoğlu, sowie der Hongkonger Verleger und Demokratieaktivist Jimmy Lai.

Über den Freedom and Security Women Summit Der Freedom and Security Women Summit im Deutschen Bundestag ist Teil der Berlin Freedom Week 2026 und eine gemeinsame Initiative der SED-Opferbeauftragten Evelyn Zupke, My Stealthy Freedom, Frauen für Freiheit und der Axel Springer Freedom Foundation. Am 9. November diskutierten vor mehr als 200 internationalen Gästen Dissidentinnen, Politikerinnen und Expertinnen über Frauenrechte, demokratische Resilienz und Sicherheit, darunter Swetlana Tichanowskaja, Masih Alinejad, Rosa María Payá und Staatsministerin Serap Güler. Zu den Höhepunkten gehörte eine gemeinsame Rede von Bundestagspräsidentin Julia Klöckner und Yaël Braun-Pivet, Präsidentin der französischen Nationalversammlung. Über die Axel Springer Freedom Foundation Die Axel Springer Freedom Foundation unterstützt Dissidenten, Journalisten in autoritären Staaten sowie Verteidiger der Demokratie durch finanzielle und ideelle Förderung, Programme und Veranstaltungen. Ihre Arbeit knüpft an das Freiheitsverständnis von Axel Springer an, das bis heute die Essentials des Unternehmens prägt. Weitere Informationen und Möglichkeiten, die Axel Springer Freedom Foundation zu unterstützen, gibt es hier.

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