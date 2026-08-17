AXEL MARK verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

AXEL MARK liess sich am 14.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat AXEL MARK die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 3.76 JPY. Im Vorjahresquartal waren -14.080 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 51.26 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 373.8 Millionen JPY umgesetzt, gegenüber 247.1 Millionen JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch