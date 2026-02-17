Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’753 0.7%  SPI 18’961 0.7%  Dow 49’533 0.1%  DAX 24’998 0.8%  Euro 0.9128 0.0%  EStoxx50 6’022 0.7%  Gold 4’883 -2.2%  Bitcoin 52’100 -1.8%  Dollar 0.7702 0.1%  Öl 67.4 -1.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Nestlé3886335Roche1203204UBS24476758Novartis1200526Zurich Insurance1107539Swiss Re12688156NVIDIA994529Rheinmetall345850Holcim1221405
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Palo Alto Networks-Aktie in Rot: Enttäuschender Gewinn
Amazon-Aktie im freien Fall: Was hinter dem historischen Kurssturz steckt
Microsoft-Aktie schwächelt: Einstiegschance oder Warnsignal?
Verwerfungen bei Software-Aktien: Deutsche Bank sieht Gefahren im High-Yield-Markt
NVIDIA-Aktie nicht auf der Liste: Morgan Stanley setzt auf neun andere KI-Favoriten
Suche...
eToro entdecken

Axcelis Technologies Aktie 33120856 / US0545402085

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

17.02.2026 22:08:04

Axcelis Technologies Reveals Retreat In Q4 Profit

Axcelis Technologies
72.06 CHF -0.08%
Kaufen Verkaufen

(RTTNews) - Axcelis Technologies (ACLS) reported a profit for fourth quarter that Drops, from the same period last year

The company's bottom line totaled $34.29 million, or $1.10 per share. This compares with $49.95 million, or $1.54 per share, last year.

Excluding items, Axcelis Technologies reported adjusted earnings of $46.35 million or $1.49 per share for the period.

The company's revenue for the period fell 5.6% to $238.33 million from $252.41 million last year.

Axcelis Technologies earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $34.29 Mln. vs. $49.95 Mln. last year. -EPS: $1.10 vs. $1.54 last year. -Revenue: $238.33 Mln vs. $252.41 Mln last year.

-Guidance: Next quarter EPS guidance: $ 0.71 Next quarter revenue guidance: $ 195 M