17.02.2026 22:08:04
Axcelis Technologies Reveals Retreat In Q4 Profit
(RTTNews) - Axcelis Technologies (ACLS) reported a profit for fourth quarter that Drops, from the same period last year
The company's bottom line totaled $34.29 million, or $1.10 per share. This compares with $49.95 million, or $1.54 per share, last year.
Excluding items, Axcelis Technologies reported adjusted earnings of $46.35 million or $1.49 per share for the period.
The company's revenue for the period fell 5.6% to $238.33 million from $252.41 million last year.
Axcelis Technologies earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $34.29 Mln. vs. $49.95 Mln. last year. -EPS: $1.10 vs. $1.54 last year. -Revenue: $238.33 Mln vs. $252.41 Mln last year.
-Guidance: Next quarter EPS guidance: $ 0.71 Next quarter revenue guidance: $ 195 M
Nachrichten zu Axcelis Technologies Inc
