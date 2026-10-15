AXAS legte Quartalsergebnis vor

AXAS hat am 14.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.08.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 7.21 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 8.29 JPY je Aktie erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz wurden 3.10 Milliarden JPY gegenüber 2.88 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 1.45 JPY beziffert. Im Jahr zuvor waren 7.30 JPY je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahr hat AXAS im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 4.07 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 12.63 Milliarden JPY. Im Vorjahr waren 12.13 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch