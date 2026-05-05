|Kräftig gewachsen
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05.05.2026 20:35:00
AXA-Zahlen überraschend stark - Aktie im Blick
Der französische Versicherer Axa hat zum Jahresstart ein kräftiges Wachstum verzeichnet.
AXA sieht sich weiter auf Kurs, um 2026 ein Wachstum des bereinigten Gewinns je Aktie am oberen Ende der mittelfristigen Zielspanne von 6 bis 8 Prozent zu erzielen, hiess es weiter.
PARIS (awp international)
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