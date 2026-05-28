Axa Real Estate Fund Switzerland erzielt im ersten Halbjahr Rendite von 3,17%

Zürich (awp) - Der Axa Real Estate Fund Switzerland verzeichnete im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2025/2026 (per Ende März) eine Anlagerendite von 3,17 Prozent. Das Anlageportfolio ist im Vergleich zum Vorhalbjahr um 3,5 Prozent gewachsen auf einen Marktwert von 5,27 Milliarden Franken.

Der laut eigenen Angaben grösste NAV-basierte Immobilienfonds für Schweizer Vorsorgeeinrichtungen übertraf mit der Anlagerendite den "Benchmark KGAST Immo-Index Gemischt" um 85 Basispunkte.

In Bezug auf Transaktionen wurden gemäss der Mitteilung vom Donnerstag drei Liegenschaften in Dagmersellen (LU), Luzern und Dietikon (ZH) mit einem Akquisitionsvolumen von 73 Millionen Franken erworben. Verkauft wurden derweil zwei kleinere Wohnliegenschaften in Felsberg (GR) und Beromünster (LU).

Der Axa Real Estate Fund Switzerland fokussiert auf Wohnimmobilien in der ganzen Schweiz. Das Portfolio umfasst 188 Immobilien mit Fokus auf Objekte an urbanen Lagen. Wohnimmobilien machen rund 60 Prozent des Gesamtportfolios aus.

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