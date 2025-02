AXA Real Estate Fund Switzerland ernennt Yasmine Ghulam zur neuen Fund Managerin

Zürich (awp) - Der 2024 fusionierte Schweizer Immobilienfonds AXA Real Estate Fund Switzerland hat mit Yasmine Ghulam eine neue Senior Fund Managerin. Sie trat ihre Stelle am 1. Februar an und arbeitet in Zürich, wie der Vermögensverwalter AXA Investment Managers (AXA IM) am Montag mitteilte.

Die Ökonomin verfügt den Angaben zufolge über zehn Jahre Erfahrung im Schweizer Immobilienmarkt. Seit 2022 war sie als Transaction Managerin bei AXA IM Alts tätig.

Beim Fonds handelt es sich laut Angaben der zum französischen Axa-Konzern gehörenden Versicherungsgruppe um den grössten Immobilienfonds für Vorsorgeeinrichtungen in der Schweiz. Er verwaltet Vermögen von über 5 Milliarden Franken und investiert überwiegend in Wohnimmobilien sowie in Geschäfts- und Büroimmobilien an Standorten in der Schweiz.

