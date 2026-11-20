|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
20.11.2026 11:21:36
AXA-Immobilienfonds erzielt höhere Rendite und senkt Ausschüttung
Zürich (awp) - Der AXA Real Estate Fund Switzerland hat im abgelaufenen Geschäftsjahr die Anlagerendite verbessert und seinen Immobilienbestand mit Zukäufen ausgebaut. Der Fonds für Vorsorgeeinrichtungen schloss zudem mehrere langfristige Mietverträge ab.
Die Anlagerendite stieg im Geschäftsjahr 2025/26 (per Ende September) auf 6,16 Prozent von 5,14 Prozent im Vorjahr, wie es in einer Mitteilung vom Freitag heisst. Die Ausschüttung je Anteil sinkt um einen Franken auf 30 Franken. Das Nettofondsvermögen erhöhte sich per Ende September auf 4,64 Milliarden Franken nach 4,35 Milliarden im Vorjahr.
Das Portfolio umfasste zum Geschäftsjahresende 191 Liegenschaften mit rund 6000 Wohnungen und einem Marktwert von rund 5,5 Milliarden Franken, nach 5,1 Milliarden im Vorjahr. Das Portfolio bestand zu 58 Prozent aus Wohnliegenschaften, zu 31 Prozent aus Geschäftsliegenschaften und zu rund 11 Prozent aus gemischt genutzten Liegenschaften.
Die Fondsleitung BNP Paribas Asset Management Switzerland kaufte im Berichtsjahr sieben Wohn- und Geschäftsliegenschaften für insgesamt 177,35 Millionen Franken und verkaufte zwei kleinere Objekte. In Zürich-Oerlikon und Biel schloss der Fonds langfristige Mietverträge ab. Ein Bürogebäude an der Zürcher Tödistrasse wurde vollständig vermietet.
Die Fondsleitung will das Portfolio mit weiteren Wohn-, Gewerbe- und gemischt genutzten Liegenschaften in wirtschaftsstarken Regionen ausbauen und die CO2-Emissionen des Bestands weiter senken.
yz/cg
Trading Signals: Swisscom - Zu viel des Guten?
Der „Blaue Riese“ zählt 2026 zu den Top-Performern des europäischen Telekomsektors. Jetzt steht die relativ hoch bewertete Swisscom-Aktie allerdings vor einem markanten Widerstand – Trader könnten darauf spekulieren, dass der Large Cap nach unten abprallt.Weiterlesen!
Nachrichten zu BNP Paribas (Suisse) SA
Analysen zu BNP Paribas (Suisse) SA
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSchwache Handelsstimmung weltweit: SMI mit Verlusten -- DAX im Handel unter Druck -- Wall Street gespalten -- Ausverkauf an Asiens Börsen
Der heimische Leitindex verliert im Freitagshandel. Auch der deutsche Aktienmarkt fährt Verluste ein. An der Wall Street geht es in unterschiedliche Richtungen. An den Börsen in Fernost erlebten Anleger am Freitag einen schwarzen Tag.