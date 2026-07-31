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31.07.2026 07:30:11

AXA H1 Profit Rises On Premium Growth; Now Sees FY26 Earnings At Top End Of View

(RTTNews) - AXA SA (AXA), a French insurance and asset management company, reported Friday higher first-half net income with growth in premiums.

Looking ahead for fiscal 2026, AXA now expects underlying earnings per share growth at the upper end of its 6-8 percent plan target range.

The company will present its new strategic plan for 2027-2029 on September 15, with business CEO roundtables scheduled for September 21.

In the first half, net income was €4.171 billion, up 6 percent from €3.922 billion in the prior-year period. Net income per ordinary share reached €2.01, a 13 percent increase from €1.77 a year ago.

Underlying earnings totaled €4.537 billion, up 2 percent from €4.465 billion in the comparable prior period. Underlying earnings per ordinary share stood at €2.19, up 8 percent from €2.03 a year ago.

Gross written premiums and other revenues increased 3 percent to €66.288 billion from last year's €64.251 billion. The growth was 5 percent on a comparable basis.

The Property & Casualty segment generated €35.072 billion in gross written premiums, up 3 percent from last year, and Life & Health Gross written premiums reached €31.164 billion, representing a 7 percent growth.

For more earnings news, earnings calendar, and earnings for stocks, visit rttnews.com.

In eigener Sache

Trading Signals: Apple: Rallye auf dem Prüfstand

Heute Abend legt der iPhone-Hersteller Zahlen vor. Angesichts der Rallye der vergangenen Monate, einer üppigen Bewertung und dem strapazierten Chartbild könnte es für Apple schwer werden, den Impuls für neue Höchststände zu liefern.

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KLA, Sandoz, Legrand: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung? mit François Bloch
KLA, Sandoz und Legrand stehen in dieser Folge des BX Morningcall im Fokus. François Bloch und Olivia Hähnel vergleichen drei Aktien aus Halbleiter, Pharma/Biosimilars und elektrischer Infrastruktur. Im Fokus stehen Umsatz, EBIT, EBIT-Marge, Dividende, Buchwert, Performance und die Frage, welche Risiken Anlegerinnen und Anleger im aktuellen Marktumfeld beachten können.

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ KLA
✅ Sandou
✅ Legrand

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

KLA, Sandoz, Legrand: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung?

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Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’983.75 19.84 S6HB9U
Short 15’297.53 13.86 S8UB1U
Short 15’905.94 8.73 SQRBDU
SMI-Kurs: 14’392.49 30.07.2026 17:30:47
Long 13’781.96 19.19 SABE5U
Long 13’475.02 13.67 SJB42U
Long 12’898.99 8.89 SXEBDU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

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