AXA H1 Profit Rises On Premium Growth; Now Sees FY26 Earnings At Top End Of View

(RTTNews) - AXA SA (AXA), a French insurance and asset management company, reported Friday higher first-half net income with growth in premiums.

Looking ahead for fiscal 2026, AXA now expects underlying earnings per share growth at the upper end of its 6-8 percent plan target range.

The company will present its new strategic plan for 2027-2029 on September 15, with business CEO roundtables scheduled for September 21.

In the first half, net income was €4.171 billion, up 6 percent from €3.922 billion in the prior-year period. Net income per ordinary share reached €2.01, a 13 percent increase from €1.77 a year ago.

Underlying earnings totaled €4.537 billion, up 2 percent from €4.465 billion in the comparable prior period. Underlying earnings per ordinary share stood at €2.19, up 8 percent from €2.03 a year ago.

Gross written premiums and other revenues increased 3 percent to €66.288 billion from last year's €64.251 billion. The growth was 5 percent on a comparable basis.

The Property & Casualty segment generated €35.072 billion in gross written premiums, up 3 percent from last year, and Life & Health Gross written premiums reached €31.164 billion, representing a 7 percent growth.

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