Axa Cooperative Insurance Company Registered stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Axa Cooperative Insurance Company Registered hat sich am 02.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Das EPS belief sich auf 0.37 SAR gegenüber 0.660 SAR je Aktie im Vorjahresquartal.

Axa Cooperative Insurance Company Registered hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 576.4 Millionen SAR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 40.74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 409.5 Millionen SAR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch