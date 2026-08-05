|
05.08.2026 06:37:00
Axa Cooperative Insurance Company Registered öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Axa Cooperative Insurance Company Registered hat am 02.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0.74 SAR beziffert, während im Vorjahresquartal 0.650 SAR je Aktie in den Büchern standen.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 26.88 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 386.2 Millionen SAR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 490.0 Millionen SAR ausgewiesen.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: BB Biotech: Comeback nimmt Fahrt auf
Der heimische Biotech-Investor überzeugt nicht nur mit starken Quartalszahlen: Auch schlägt das Portfolio den Branchenindex deutlich, während die Aktie dem inneren Wert noch hinterherhinkt. Genau darin liegt weiteres Kurspotenzial.Weiterlesen!
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI legt zu -- DAX mit neuem Rekord -- US-Börsen stärker -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich am Freitag auf grünem Terrain. Der deutsche Leitindex erklimmt neue Höchststände. Die US-Börsen verbuchen Gewinne. Die Börsen in Fernost tendierten zum Wochenschluss überwiegend im Plus.