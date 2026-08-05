Axa Cooperative Insurance Company Registered öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Axa Cooperative Insurance Company Registered hat am 02.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0.74 SAR beziffert, während im Vorjahresquartal 0.650 SAR je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 26.88 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 386.2 Millionen SAR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 490.0 Millionen SAR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch