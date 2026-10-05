Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’690 0.2%  SPI 19’427 0.2%  Dow 51’177 0.5%  DAX 25’166 -0.3%  Euro 0.9289 -0.4%  EStoxx50 6’221 -0.3%  Gold 4’162 0.5%  Bitcoin 71’515 -0.2%  Dollar 0.8291 0.0%  Öl 101.2 -1.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278
Anzeige

Das nächste Wettrennen um Infrastruktur könnte in Megawatt gemessen werden

Hier informieren
Top News
Kryptowährungen: Aktueller Marktbericht zu Bitcoin & Co.
Aktien von Meta, Amazon & Co.: Experte rechnet mit Investitionen bis zu eine Billion US-Dollar in KI-Infrastruktur
Ethereum vor dem Wandel: Vitalik Buterin skizziert seine Zukunftsvision
Zurich Insurance-Aktie: Was Analysten im September vom Papier halten
Inditex-Aktie schwächelt: Zara löst mit Halloween-Kostüm heftige Kritik aus
Suche...
Rückzug 05.10.2026 09:29:00

AXA-Aktie legt zu: Chef Buberl erklärt überraschenden WEF-Rücktritt

AXA-Aktie legt zu: Chef Buberl erklärt überraschenden WEF-Rücktritt

Der Rücktritt von AXA-Chef Thomas Buberl aus dem Stiftungsrat des Weltwirtschaftsforums (WEF) im August erfolgte, weil er sich stärker auf seine Aufgabe als AXA-CEO konzentrieren wollte.

Zu diesem Schluss sei er in der Diskussion mit dem AXA-Aufsichtsrat gekommen, sagte Buberl in einem Interview mit der "NZZ am Sonntag".

Sein Mandat sei am 23. August ausgelaufen, und er habe sich entschieden, es nicht weiter zu verlängern, betonte der AXA-Chef. "Die letzten sechs Jahre waren sehr intensiv beim WEF, für mich als Vorsitzenden des Audit- und Risk-Komitees ganz besonders."

Vorwürfe abgeklärt

"Die Frage, wer neue Präsidentin oder neuer Präsident des WEF wird, ist noch völlig offen", sagte der AXA-CEO in dem Interview. Während die derzeitige EZB-Präsidentin Christine Lagarde als klare Favoritin für das Amt gilt, soll Buberl mit einem weiteren Teil des WEF-Stiftungsrats für ein breiteres Auswahlverfahren eingetreten sein.

"Das Thema, das uns stärker beschäftigt hat, war die Frage, wie man mit den Vorwürfen umgeht, die Whistleblower gegen Klaus und Hilde Schwab erhoben haben", sagte Buberl. Als Vorsitzender des Audit- und Risk-Komitees sei es seine Pflicht gewesen, diese Vorwürfe sauber abklären zu lassen. Schwab war im Frühling 2025 als Vorsitzender des WEF-Stiftungsrats zurückgetreten. Die vom Stiftungsrat eingeleitete Untersuchung entlastete ihn in der Folge.

Schweiz gut positioniert

Mit Lob bedachte Buberl die Schweiz, die er als früherer Länderchef von Zurich Schweiz kennt. "Die Schweiz ist meiner Ansicht nach das am besten positionierte Land in Europa", erklärte der Versicherungsmanager.

Die EU-Verträge seien "wichtig, aber nicht matchentscheidend", sagte er auf eine entsprechende Frage. Natürlich brauche die Schweiz Verträge mit der EU, schliesslich sei sie der wichtigste Handelspartner. "Aber es gibt genug Länder, die keine solchen Verträge haben, ihren Weg aber trotzdem gefunden haben. Die Stärke der Schweiz ist ja, flexibel und pragmatisch zu reagieren."

Die AXA-Aktie legt via XETRA zwischenzeitlich um 0,26 Prozent zu auf 42,17 Euro.

tp/

Zürich (awp)

Weitere Links:

AXA-Aktie im Minus: Versicherer meldet viele Hagelschäden an Autos und beschädigte Dächer

Bildquelle: 360b / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: TotalEnergies - Chance auf einen neuen Anlauf

Der Öl- und Gaskonzern setzt sich ehrgeizige Produktionsziele und kündigte hohe Ausschüttungen an. Gleichwohl ist die Aktie von TotalEnergies zunächst am Ausbruch nach oben gescheitert.

Weiterlesen!
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?

Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.

https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

Inside Trading & Investment

09:46 Marktüberblick: Technologiewerte gesucht
09:23 200-Tage-Linie hat erneut gehalten
08:46 Logo WHS Fed-Protokoll, Job-Schock und Frankreich-Risiko: Jetzt wird es an den Börsen spannend
08:20 UBS Logo UBS KeyInvest: NASDAQ 100 – Neues Allzeithoch zum Wochenschluss
02.10.26 ETF Compass September-Review: Satelliten mit bis zu 47 Prozent Plus
02.10.26 Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
01.10.26 El Niño und Rohstoffe: Wenn das Wetter die Märkte bewegt
01.10.26 Julius Bär: 14.75% p.a. JB Callable Barrier Reverse Convertible (57.5%) auf COSMO N.V.
15.09.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 11.40% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Holcim, Kühne + Nagel, Logitech, Partners Group
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’226.30 19.89 SHBEEU
Short 14’526.70 13.76 SGBK2U
Short 15’062.97 8.93 S5ZB0U
SMI-Kurs: 13’689.76 05.10.2026 09:40:41
Long 13’114.63 19.52 SJBCVU
Long 12’823.18 13.73 SGHBWU
Long 12’276.07 8.90 SXDBPU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Aktien in diesem Artikel

AXA S.A. 38.70 -1.45% AXA S.A.

Meistgelesene Nachrichten

Börse New York: Dow Jones liegt zum Handelsende im Plus
Bernstein reduziert Goldpreis-Ziel für 2030 - bliebt langfristig aber weiter optimistisch
ATX-Wert voestalpine-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in voestalpine von vor 3 Jahren eingefahren
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Aktien New York Schluss: Schwächer - Steigende Ölpreise verunsichern
Rohstoffe im September 2026: So bewegten sich Gold, Öl und Co. im vergangenen Monat
Oil, Bonds Seen Pressuring European Market Sentiment
Börse Zürich: SMI liegt zum Start im Minus
Aktien New York Ausblick: Moderate Gewinne - Geplanter KI-Gipfel im Fokus
Ethereum vor dem Wandel: Vitalik Buterin skizziert seine Zukunftsvision

Top-Rankings

KW 40: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 40: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 40: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.