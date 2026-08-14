AWS präsentierte Quartalsergebnisse

AWS lud am 13.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 21.78 JPY gegenüber 22.42 JPY im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite standen 1.74 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.48 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch