AWS: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

AWS äusserte sich am 12.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 25.96 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 24.35 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 20.06 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1.79 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 1.49 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch