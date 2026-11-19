Awilco LNG ASA hat am 18.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Umsatz wurde auf 95.8 Millionen NOK beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 23.23 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 124.8 Millionen NOK umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch