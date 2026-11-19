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19.11.2026 06:37:00
Awilco LNG ASA gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Awilco LNG ASA hat am 18.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Der Umsatz wurde auf 95.8 Millionen NOK beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 23.23 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 124.8 Millionen NOK umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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