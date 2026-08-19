Awilco LNG ASA: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Awilco LNG ASA hat am 18.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0.28 NOK beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Awilco LNG ASA ein Ergebnis je Aktie von -0.190 NOK vermeldet.

Der Umsatz wurde auf 69.2 Millionen NOK beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 26.01 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 93.5 Millionen NOK umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch