Aware: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Börse aktuell - Live Ticker

Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Donnerstag abwärts. Der deutsche Leitindex tendierte seitwärts. Die Anleger in New York wurden im Verlauf pessimistischer und schickten den US-Aktienmarkt abwärts. An den asiatischen Börsen überwogen im Donnerstagshandel die Minuszeichen.