Aware hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Aware hat am 28.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0.04 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Aware ein EPS von -0.050 USD in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig standen 4.4 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 13.84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Aware 5.1 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch