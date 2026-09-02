Awale Resources stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Awale Resources präsentierte in der am 31.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0.01 CAD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Awale Resources ebenfalls 0.010 CAD je Aktie eingebüsst.

Redaktion finanzen.ch