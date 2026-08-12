AWA PAPER MFG stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

AWA PAPER MFG hat am 10.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 9.98 JPY. Im Vorjahresviertel waren -27.420 JPY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden 5.19 Milliarden JPY gegenüber 4.31 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch