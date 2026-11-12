AWA PAPER MFG präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

AWA PAPER MFG hat am 11.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

In Sachen EPS wurden 18.64 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte AWA PAPER MFG -18.780 JPY je Aktie eingenommen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 5.32 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 18.42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4.49 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch