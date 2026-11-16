Awa Bank: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Awa Bank veröffentlichte am 13.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 24.88 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Awa Bank ein EPS von 22.91 JPY je Aktie vermeldet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 21.12 Prozent auf 26.10 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 21.55 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch