AVTECH Sweden -AK B- zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

AVTECH Sweden -AK B- gab am 23.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

In Sachen EPS wurden 0.05 SEK je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte AVTECH Sweden -AK B- 0.090 SEK je Aktie eingenommen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 10.3 Millionen SEK – das entspricht einem Minus von 16.26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12.3 Millionen SEK in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.ch