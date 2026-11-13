AVT Natural Products stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

AVT Natural Products hat am 11.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 2.03 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte AVT Natural Products 0.870 INR je Aktie verdient.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2.17 Milliarden INR – ein Plus von 35.64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem AVT Natural Products 1.60 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch