Avricore Health präsentierte Quartalsergebnisse

Avricore Health hat sich am 31.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Avricore Health im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 166.67 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 0.1 Millionen CAD. Im Vorjahresviertel waren 0.0 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch