Avonmore Capital Management Services vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Avonmore Capital Management Services hat sich am 02.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0.27 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 0.160 INR je Aktie in den Büchern standen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Avonmore Capital Management Services in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 19.76 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 443.6 Millionen INR im Vergleich zu 370.4 Millionen INR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch