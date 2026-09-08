Avolta verlängert Verträge an vier mexikanischen Flughäfen

Basel (awp) - Avolta hat langfristige Verträge an den Flughäfen Guadalajara, Puerto Vallarta, Los Cabos und Bajío in Mexiko verlängert. Die Vereinbarungen sichern dem Duty-Free-Händler weiterhin den Zugang zu den vier wichtigen Standorten, die zusammen jährlich mehr als 30 Millionen Passagiere zählen.

Zudem plant Avolta, im Zuge von Terminalerweiterungen in Guadalajara und Puerto Vallarta jeweils mindestens drei zusätzliche Duty-Free-Geschäfte zu eröffnen, wie Avolta am Dienstag mitteilte.

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