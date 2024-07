Avolta verlängert Duty-Free-Vertrag mit Perth Airport bis 2031

Basel (awp) - Avolta hat in Australien eine Vertragsverlängerung unterzeichnet. Der Reisedetailhändler wird bis 2031 rund 3000 Quadratmeter Verkaufsfläche in insgesamt vier Geschäften im Terminal 1 des Flughafens Perth betreiben, wie Avolta am Montagabend mitteilte.

Dazu gehören ein "World of Whiskies" sowie eine "Haute Parfumerie". Integrierte Technologie werde in den Geschäften eine zentrale Rolle spielen, um eine personalisierte Interaktion und Kommunikation mit den Kunden zu ermöglichen, hiess es weiter.

kw/ls