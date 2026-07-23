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23.07.2026 18:42:36

Avolta verlängert Duty-Free-Vertrag am Flughafen Aruba

Avolta
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Basel (awp) - Avolta hat mit der Flughafenbehörde der Karibikinsel Aruba eine achtjährige Vertragsverlängerung für den Duty-Free-Betrieb am Queen Beatrix International Airport unterzeichnet. Der Reisedetailhändler setzt damit eine Partnerschaft fort, die seit mehr als 30 Jahren besteht, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte.

Im Rahmen der Vereinbarung wird Avolta die Geschäfte in den neuen Terminals weiterführen, die im Zuge des Ausbauprogramms Gateway 2030 modernisiert werden. Der Flughafen verzeichnet jährlich mehr als drei Millionen Passagiere und verbindet die Karibik mit Nordamerika, Lateinamerika und Europa. Angaben zu finanzziellen Details enthielt die Mitteilung nicht.

awp-robot/jb

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