Avolta vergrössert Ladenfläche am Salt Lake City International Airport

Basel (awp) - Der Reisedetailhändler Avolta expandiert in den USA. Die US-Tochter Hudson vergrössert ihre Präsenz am Salt Lake City International Airport mit der Eröffnung von drei weiteren Geschäften mit einer Fläche von 670 Quadratmetern.

Dazu habe man einen Acht-Jahresvertrag abgeschlossen, teilte Avolta am Dienstagabend in einem Communiqué mit. Hudson werde die Läden in dem Joint Venture HG SLC Concessions JV mit zwei Partnern Albright International und Tu Gals betreiben.

jb/