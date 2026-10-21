Microsoft Aktie 951692 / US5949181045
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21.10.2026 05:45:00
Avolta und Microsoft mieten zusätzliche Flächen im Circle am Flughafen Zürich
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Nachrichten zu Microsoft Corp.
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20:03
|Optimismus in New York: Börsianer lassen Dow Jones am Mittwochnachmittag steigen (finanzen.ch)
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18:00
|Mittwochshandel in New York: Dow Jones präsentiert sich am Mittag fester (finanzen.ch)
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16:29
|Microsoft Aktie News: Microsoft am Mittwochnachmittag im Minusbereich (finanzen.ch)
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16:00
|Börse New York in Grün: Dow Jones klettert zum Start des Mittwochshandels (finanzen.ch)
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20.10.26
|Handel in New York: Dow Jones liegt letztendlich im Plus (finanzen.ch)
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20.10.26
|Pluszeichen in New York: Dow Jones steigt am Nachmittag (finanzen.ch)
Analysen zu Microsoft Corp.
|15.10.26
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.10.26
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.10.26
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|12.10.26
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|08.10.26
|Microsoft Outperform
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|15.10.26
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.10.26
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|12.10.26
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|Jefferies & Company Inc.
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|JP Morgan Chase & Co.
|12.10.26
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Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch
Orion, ABB und Euronext stehen im Mittelpunkt dieses BX Morningcalls. Olivia Hähnel (BX Swiss) und François Bloch (Investment-Stratege) ordnen Kennzahlen, Kursbewegungen, Dividendenentwicklungen und unternehmensspezifischen Risiken der Aktien: Orion, ABB und Euronext ein.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen mit Gewinnen -- SMI und DAX beenden Handel im Plus -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich zur Wochenmitte mit positiver Tendenz. Der deutsche Aktienmarkt verbuchte deutlichere Gewinne. An der Wall Street geht es am Mittwoch nach oben. Die Märkte in Asien präsentierten sich zur Wochenmitte uneins.