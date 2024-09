Avolta-Tochter HMSHost expandiert am Flughafen Phoenix

Basel (awp) - Der Reisedetailhändler Avolta expandiert seine Verkaufsflächen am Flughafen Phoenix Sky Harbor International in den USA. Avolta hat für die Tochtergesellschaft HMSHost mit dem Flughafen einen neuen 10-Jahres-Vertrag unterzeichnet.

Der Gastrobetreiber HMSHost will am Flughafen Phoenix eine Fläche von knapp 1400 Quadratmetern für den Betrieb zwei weiterer Restaurants ausbauen. Nach deren geplanter Eröffnung im Sommer 2025 wird HMSHost allein am Flughafen in Phoenix beinahe zwei Dutzend Gastrostätten betreiben, wie Avolta am Montag mitteilte.

