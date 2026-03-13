Avolta startet Aktienrückkaufprogramm am 16. März

Basel (awp) - Avolta hat den Start seines mit den Jahreszahlen angekündigten Aktienrückkaufprogramms im Umfang von bis zu 225 Millionen Franken für den 16. März 2026 angekündigt. Mit dieser Massnahme will der Reisedetailhändler den Wert für die Aktionäre steigern, heisst es in einer Mitteilung vom Freitag. Das Programm ist Teil der Strategie Destination 2027.

awp-robot/cg