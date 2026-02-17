Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
eToro entdecken

Avolta Aktie

17.02.2026 18:48:36

Avolta sichert sich Gastronomie-Grossauftrag am Flughafen Toronto

Avolta
52.44 CHF 5.54%
Basel (awp) - Der Basler Flughafenshopbetreiber Avolta hat einen neuen Vertrag mit Toronto Pearson International geschlossen. Im Rahmen dieser Vereinbarung wird die Tochter HMSHost die Gastronomie in den Terminals 1 und 3 umgestalten.

Der Vertrag habe eine Laufzeit über zwölf Jahre, heisst es in einer Mitteilung vom Dienstagabend. Und die Fläche, welche Avolta umgestalten wird, umfasst mehr als 5300 Quadratmeter. Es sei eine spannende Weiterentwicklung der Partnerschaft zwischen HMSHost und Toronto Pearson, die vor fast 25 Jahren begonnen habe, hiess es.

ys/jb

