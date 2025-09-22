Avolta mit erstem Vertrag in Japan

Basel (awp) - Der Reisedetailhändler Avolta setzt seine Expansion im asiatisch-pazifischen Raum fort und tritt in den japanischen Markt ein. So hat das Unternehmen einen Vertrag für den Betrieb von Restaurants auf rund 500 Quadratmetern am Kansai International Airport abgeschlossen.

Geplant sind unter anderem Konzepte wie Wolfgang Puck, Crystal Jade und Fresh by Avolta, die das bestehende Gastronomieangebot am Flughafen erweitern sollen, wie Avolta am Montag mitteilte. Der Eintritt in den japanischen Markt sei ein bedeutender Meilenstein für die Expansion von Avolta in Asien.

Der Kansai International Airport ist den Angaben zufolge einer der verkehrsreichsten Flughäfen Japans und dient als Tor für internationale Reisende mit Anbindung an Osaka, Kyoto und Kobe .

an/rw